El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, llega este sábado 29 de agosto al distrito de Atico, en la provincia de Caravelí (Arequipa), en el marco de las acciones del Gobierno para atender a la población afectada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal y la activación de empleos temporales.

Como se conoce, Atico fue declarado en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.º 118-2026-PCM, debido a los daños ocasionados por las lluvias. Como parte de su visita, el ministro realizará una inspección técnica en la zona de derrumbes de Quebrada Honda en la Panamericana Sur.

Posteriormente, Sheput visitará la I.E. N.º 40267 Sagrado Corazón de Jesús, donde a través del programa Llamkasun Perú se ejecutará una intervención con una inversión de S/ 210 mil, que generará 40 empleos temporales para los pobladores de la zona afectada.

PROGRAMA

Sumado a ello, el programa financiará un total de 10 actividades de intervención inmediata en igual número de distritos de la región, con una inversión de S/ 1,7 millones. Se estima que estas acciones generarán más de 440 empleos temporales para la población hacia fin de año.

Por su parte, a nivel nacional, el programa proyecta la creación de más de 14 200 empleos mediante 282 actividades de intervención inmediata y cinco proyectos de inversión.