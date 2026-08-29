Desde Atico, provincia de Caravelí (Arequipa), el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, indicó que la delegación de facultades que el Ejecutivo solicitó al Congreso debe ser otorgada para acelerar los trabajos de prevención y mitigación ante las lluvias.

El titular del MTPE sostuvo que, si el Congreso concede las facultades, permitirá a la presidenta Keiko Fujimori hacer “las cosas más rápido”, considerando la proximidad del fenómeno El Niño y el tiempo que demoraría el Legislativo en sacar un dispositivo.

“Cuando otorgan facultades, están otorgando la confianza para hacer las cosas con rapidez, y tenemos que hacerlo así porque se viene un fenómeno de El Niño que puede generar mucho daño en el país. Cuando un gobierno pide delegación de facultades, le está diciendo al Congreso que hará más rápido porque el país lo necesita”, dijo Juan Sheput este sábado, desde la I. E. N.º 40267 Sagrado Corazón de Jesús, en Atico.

El ministro también destacó el potencial de la infraestructura educativa visitada y consideró que podría ser un refugio para muchos hogares.

QUEBRADA HONDA

Además, desde Quebrada Honda, donde ocurrieron los huaicos y bloquearon la Panamericana Sur por cinco días, Sheput inspeccionó la zona acompañado del alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto; y del alcalde distrital de Atico, Endhir Candia.

Sheput señaló que en la zona los problemas persisten como consecuencia de las alteraciones generadas por la naturaleza. “Con otra lluvia, se puede volver a desprender y es el criterio preventivo que se quiere utilizar. Se va a informar al premier, Luis Galarreta, para que dé las instrucciones a distintos ministros y se ejecuten los trabajos de prevención”, advirtió.

INVERSIÓN PARA EMERGENCIAS EN CARAVELÍ

Por su parte, el alcalde provincial Roberto Soto solicitó al titular del MTPE interceder en una próxima sesión de la PCM para que disponga de inversión destinada a atender las emergencias que afectan a la provincia.

Además, el burgomaestre entregó nuevos expedientes técnicos listos para ejecutar, correspondientes a distintos proyectos de la cartera de Trabajo.