El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, señaló que existe preocupación por la crisis que se vive en Arequipa a consecuencia del coronavirus y por ello elaboran un plan de intervención para reducir los efectos de la pandemia.

Cada día hay más infectados que requieren de hospitalización| Foto: Leonardo Cuito

El plan consistirá en articular la vigilancia epidemiológica, el control sanitario en primera línea, además de mejorar la atención en los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado Espinoza, considerando que este último fue designado como hospital COVID.

También se enviará un alto comisionado junto al equipo de brigada. Asimismo, se transferirá más recursos económicos para la contratación de personal con el fin de que apoyen en la atención y en el proceso de vacunación.

En opinión de Rosell, lo preocupante es que la población no cumple con las medidas de prevención como el distanciamiento social, el correcto uso de las mascarillas, entre otras.

“Tenemos que empezar por ahí porque si la comunidad no usa mascarillas, no tomas medidas correspondientes y no hace el distanciamiento social, obviamente vamos a tener más contagios”, aseveró a Andina.

Infectados con coronavirus requieren oxígeno de alto flujo| Foto: Leonardo Cuito

El Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Salud solicitó la cuarentena focalizada para las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma e Islay por el plazo de 21 días.

Asimismo, el alcalde de Arequipa, Omar Condia Aguilar, solicitó la llegada del presidente Francisco Sagasti y del ministro de Salud, Oscar Raúl Ugarte para brindar la ayuda directa, en función a las necesidades.