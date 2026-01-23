Las condiciones climáticas registradas en los últimos días, con lluvias intensas y densa neblina, afectaron la operatividad del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, generando cancelaciones y retrasos de vuelos que perjudican a centenares de pasajeros.

Al respecto, el gerente de Aeropuertos Andinos del Perú, Alberto Huby, explicó que el aeropuerto no cuenta con un sistema de aterrizaje moderno, debido a que de dos herramientas clave para operar con seguridad en escenarios de baja visibilidad, solo una está mejorada. Esta situación no depende del concesionario, sino de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac).

Estas ayudas comprenden las luces de aproximación, las cuales fueron dañadas durante las protestas en el 2022 y el año pasado recién fueron repuestas; y el sistema ILS- Instrument Landing System (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos), el cual solo opera en categoría 1, un nivel inferior a los estándares más avanzados utilizados en otros aeropuertos del mundo.

“Nos ha faltado mejorar en dos categorías el ILS. Tengo información de Corpac, que parecería que van a soltar la licitación para actualización hacia fines de este año (...) Las neblinas que tienen Arequipa son pesadas, se puede mejorar, pero no necesariamente va a asegurar el 100 % de los aterrizajes”, explicó.

PROYECTOS EN AEROPUERTO

Paralelamente, aseguró que el aeropuerto se prepara para ejecutar dos proyectos de infraestructura; la ampliación del terminal de pasajeros, que pasará de 6 mil a 11 mil metros cuadrados, con una inversión de 35 millones de dólares, y el cerco perimétrico.

El primero contempla extensión de las áreas de chequeo, zonas de seguridad y mejoras en los flujos de pasajeros, a fin de reducir tiempo de espera y mejorar la congestión actual del terminal. Las obras podrían iniciarse este año, tras la firma de una adenda al contrato de concesión y su ejecución tomará un año y medio.

La construcción del cerco será con una inversión de 31 millones de dólares. El objetivo es evitar intrusiones, actos vandálicos y el ingreso de personas o animales a la pista.