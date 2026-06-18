La reducción de asientos en unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT), además de las denuncias por cobros superiores a la tarifa autorizada y las quejas por el estado de algunos vehículos, reavivaron los cuestionamientos sobre la capacidad de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Dirigentes y usuarios exigieron medidas inmediatas para garantizar un mejor servicio.

RETIRAN ASIENTOS DE LOS BUSES

Durante una reunión sostenida entre autoridades municipales y representantes vecinales, los dirigentes denunciaron que algunas unidades retiraron asientos para incrementar el espacio destinado a pasajeros de pie. Según señalaron, esta modificación estaría afectando la comodidad y seguridad de los usuarios, especialmente adultos mayores y a los escolares.

El dirigente de Paucarpata, Jerson Roque, afirmó que en algunos ómnibus se redujeron hasta dos asientos y que los espacios disponibles se volvieron más estrechos. Además, existen quejas constantes por el hacinamiento en horas punta y por las condiciones en las que se presta el servicio.

Los reclamos también alcanzan al incumplimiento de la frecuencia de los buses y al trato brindado por algunos conductores y cobradores. Usuarios denunciaron presuntas amenazas, agresiones verbales y cobros que superarían la tarifa establecida, principalmente durante las noches y en rutas hacia distritos periféricos.

Lidia Mamani, una vecina del Cercado cuestionó que algunas unidades presenten deficiencias de limpieza pese al cobro de S/1.30. La usuaria señaló que los vehículos suelen circular en condiciones inadecuadas y consideró injustificado el incremento tarifario mientras persistan estas observaciones.

Los dirigentes solicitaron además que la tarifa vuelva a S/1. El exregidor provincial Cristhian Talavera indicó que el incremento aprobado durante la gestión anterior carecería de sustento técnico y económico. También pidió que se revisen las responsabilidades administrativas vinculadas al proceso que autorizó el alza.

FISCALIZACIÓN INSUFICIENTE

Entre las observaciones planteadas figuran como los patios de maniobras, la insuficiente cantidad de unidades comprometidas y la ausencia de otros requisitos contractuales. El exregidor sostuvo que estos incumplimientos deberían ser evaluados por la municipalidad para determinar posibles sanciones.

Por su parte, la regidora Rocío Mango consideró insuficientes las labores de fiscalización debido al reducido número de inspectores asignados al SIT. La concejal indicó que se solicitó reforzar los controles tanto en rutas como en paraderos para verificar el cumplimiento de las condiciones del servicio.

Dijo también que existen denuncias sobre empresas que no contarían con terminales propios y utilizarían la vía pública como paradero. Añadió que es necesario incrementar las inspecciones nocturnas, ya que en ese horario se reportan cobros que no corresponderían a la tarifa vigente.

SOLO 15 FISCALIZADORES

En respuesta a los cuestionamientos, el gerente de Transportes de la comuna, Yoni Calle Cabello, informó que actualmente solo 15 inspectores están dedicados a la supervisión del SIT. Precisó que se solicitó la contratación de 50 fiscalizadores adicionales para reforzar los controles en las diez concesiones.

Sin embargo, el gerente de AQP Masivo, Marat Santos, sostuvo que los cuestionamientos sobre la renovación de flota no se ajustan a lo establecido en los contratos de concesión. Señaló que todas las empresas concesionarias cuentan con unidades fabricadas desde 2012 en adelante, por lo que, la renovación de flota se encuentra cumplida al 100%.

Respecto al retiro de asientos, indicó que podrían existir casos aislados, pero consideró que serían mínimos debido a las exigencias de las revisiones técnicas y a los trámites necesarios para modificar la capacidad autorizada de los vehículos.