Luego que 47 pasajeros de un bus interregional fueron rescatados en botes de la laguna que se formó en la Variante de Uchumayo, el Gobierno Regional de Arequipa movilizó al personal para la limpieza del drenaje y anunció que dejarán de forma permanente una motobomba y 3 cisternas con el fin de extraer al agua almacenada durante estos días de lluvia.

Asimismo, para evitar que más vehículos queden atrapados en el zanjón de la vía rápida, se solicitó a la Policía cerrar el tránsito de las unidades, durante las horas de fuertes lluvias.

Limpia

Limpiaron el drenaje de la Variante de Uchumayo, el cual estaba lleno de lodo (Fotos: GRA)

Por otro lado, se coordinará con las municipalidades de Cerro Colorado y Sachaca para conformar una comisión técnica de remediación, a fin de establecer soluciones estructurales que eviten futuras incidencias como las registradas el 14 y 16 de febrero, con vehículos atrapados.

Según el GRA, el problema es la cantidad de agua que desciende de las zonas aledañas por la falta de drenaje en las vías. Consecuentemente, el drenaje de la variante resultó insuficiente, además de la colmatación con tierra y basura.

Respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se coordina con Provias Nacional para la liquidación de la primera etapa de la obra de la Variante de Uchumayo. La obra se construyó en la gestión de Jua Manuel Guillén Benavides y se terminó en la gestión de Elmer Cáceres Llica.

