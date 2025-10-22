Un irresponsable motociclista aún no identificado causó la muerte del albañil Mauro Mamani Chávez, de 39 años, al atropellarlo la noche de ayer en la vía Arequipa - La Joya, en el distrito de Cerro Colorado. Además, el incidente dejó herido a su copiloto, Edson Puma Condori, de 22 años, mientras que el conductor del vehículo fugitivo abandonó a las víctimas en el lugar.

El accidente ocurrió minutos antes de las 9:00 de la noche del martes, cerca del ingreso a la asociación de vivienda Horeb. Mauro fue atropellado presuntamente por la motocicleta de placa 9894-5V cuando intentaba cruzar la pista para dirigirse a su hogar. En lugar de pedir ayuda, el motociclista huyó del lugar del accidente.

Los serenos de Cerro Colorado fueron los primeros en llegar y trasladaron a los heridos al hospital Honorio Delgado Espinoza. Sin embargo, en el trayecto, Mauro falleció debido a las graves lesiones que había sufrido.

Edson Puma, quien viajaba como copiloto, declaró que desconocía la identidad del motociclista, ya que solo le había pedido un “aventón” debido a la falta de transporte público. Además, se informó que la motocicleta no contaba con SOAT, lo que complicó la atención médica del herido.

HOMBRE DEJA TRES HIJOS EN ORFANDAD

Lucrecia Cajala, esposa de Mauro, acudió esta mañana a la comisaría de Ciudad Municipal para exigir a la policía que identifique al responsable de la muerte de su esposo, quien deja tres hijos menores. Entre lágrimas, Lucrecia compartió que su marido había conseguido trabajo en una obra ubicada en el sector de 11 de mayo en Cayma. “Mi esposo venía a casa feliz y le han quitado la vida. Pido a la población ayuda para ubicar al responsable de su muerte. Mis hijitos no saben que su papá ha muerto. ¿Qué voy a hacer?”, dijo la desconsolada madre de familia.

