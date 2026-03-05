El conductor de una motocicleta falleció esta mañana en un lamentable accidente de tránsito en el kilómetro 606 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Atiquipa, provincia de Caravelí, en Arequipa.

Según la información preliminar de la Policía, el hecho involucró a un vehículo de placa CJE-117, conducida por Josset Janpier Pozo Concha (22) y una motocicleta de placa 0408ET, cuyo conductor aún no fue identificado.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar, al quedar fuera de la pista, junto a su mochila, mientras que el otro vehículo presentó daños materiales.

La Policía de Carreteras de Chala realiza las diligencias necesarias para el recojo del cadáver. Las investigaciones de los efectivos y la Fiscalía determinarán las responsabilidades, así como la identificación del motociclista.

