Motociclista muere tras chocar su moto en José Luis Bustamante y Rivero

El soldador Ronald Ramos Huayna falleció esta madrugada luego de que la motocicleta que conducía impactara contra el separador central de la avenida Prolongación Andrés Avelino Cáceres, a la altura del grifo Las Begonias, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El accidente ocurrió cerca de las 3:30 horas, cuando la víctima se desplazaba desde la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres con dirección al distrito de Paucarpata. Por causas que aún son materia de investigación, el motociclista perdió el control de la unidad y terminó estrellándose violentamente contra la estructura de cemento de la vía.

El impacto fue fatal. Ramos Huayna perdió la vida de manera instantánea, mientras que su motocicleta, de placa 9283-8V, quedó a más de cinco metros del punto donde se produjo el choque, lo que evidencia la fuerza del accidente.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaria se José Luis Bustamante y Rivero para proteger la escena y realizar las diligencias correspondientes. Mientras que el personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) asumió las investigaciones para determinar qué provocó el fatal accidente de tránsito.

Tras las diligencias de ley, el cuerpo del motociclista fue trasladado a la Morgue Central de Arequipa. De acuerdo con información compartida en redes sociales, la víctima era aficionada a las rutas en moto y trabajaba como soldador.

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