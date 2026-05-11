A más de cuatro meses del fallecimiento de Zaina Munayco Espino, joven madre primeriza de 22 años cuya muerte generó profunda conmoción en la provincia de Pisco, familiares, amigos y artistas locales realizaron un emotivo homenaje en su memoria por el Día de la Madre.

Recuerdo familiar

La actividad se desarrolló en el sector de Casalla, en el distrito de Túpac Amaru Inca, donde fue presentado un mural inspirado en la historia de Zaina y el legado que dejó en su familia, especialmente en su pequeña hija, quien hoy permanece al cuidado de sus seres queridos.

El homenaje fue acompañado además por el estreno de un videoclip, junto al artista plástico Gary Medina, quienes decidieron retratar a través del arte el dolor, la unión familiar y el pedido de justicia tras la muerte de la joven.

Durante una transmisión en vivo realizada por HBC, la madre de Zaina expresó el difícil momento que atraviesa la familia al recordar la pérdida de la joven madre.

“Ya pasaron cuatro meses desde el suceso que tuvo con mi hija, Zaina Munayco. Para nosotros es muy difícil recordar cada historia y cada vez que nos preguntan sobre ella, pero seguimos unidos como familia”, manifestó entre lágrimas.

Asimismo, agradeció el gesto de los artistas y productores que participaron en el homenaje. “Quiero agradecer al joven Luis Hernández y al señor Gary Medina por ese apoyo, por haber hecho este videoclip y esta historia de mi hija. Sé que quedará para siempre en el recuerdo de nosotros y de las personas que la conocieron”, señaló.

La familia destacó también que la pequeña hija de Zaina se ha convertido en la principal motivación para continuar adelante en medio del dolor. “Ella es la personita que nos da fuerza todos los días. Tiene los mismos ojitos de su mamá”, expresó su madre.

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