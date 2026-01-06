Ayer lunes 5 de enero se realizó en la ciudad de Pisco una marcha ciudadana para exigir justicia e investigaciones transparentes ante las denuncias de presuntas negligencias médicas en el Hospital de EsSalud Antonio Skrabonja.

Exigen justicia

La movilización congregó a familiares de las víctimas, organizaciones sociales y población en general, quienes se concentraron en Casalla, en el distrito de Tupac Amaru Inca, para luego desplazarse hacia la sede fiscal en Pisco, portando pancartas y consignas de protesta.

La manifestación estuvo motivada principalmente por el fallecimiento de la joven madre Zaina Munayco Espino, de 22 años, ocurrido la noche del 30 de diciembre, tras haber sido sometida a una cesárea en dicho hospital. Luego fue trasladada a un hospital de Ica, donde perdió la vida.

Sus familiares denunciaron una presunta negligencia médica, hecho que generó profunda consternación en la ciudadanía pisqueña. La recién nacida permanece bajo el cuidado de su padre y familiares.

A este reclamo se sumó la familia de Jorge Moreyra Salas, quien también denunció una presunta negligencia médica tras su fallecimiento ocurrido el 21 de diciembre, luego de ingresar al hospital por un fuerte cólico. Sus deudos señalaron que una presunta falta de fluido eléctrico habría impedido una atención oportuna.

