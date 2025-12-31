Una joven madre primeriza de 22 años permanecía en estado crítico luego de presentar graves complicaciones durante su parto en el Hospital de EsSalud de Pisco, hecho que obligó a su traslado de emergencia a la ciudad de Ica, donde ayer falleció. El caso ha generado profunda preocupación en la población y ha motivado denuncias por una presunta negligencia médica.

Protesta en hospital

La paciente fue identificada como Zaina Munayco Espino, quien, según relataron sus familiares, ingresó caminando al nosocomio con la indicación inicial de que tendría un parto normal. Sin embargo, tras varias horas de espera, el personal médico decidió practicarle una cesárea, y de acuerdo a la familia sin brindar información clara ni oportuna sobre su estado de salud ni sobre los procedimientos que se le realizarían.

Los familiares señalaron que desde la madrugada hasta el mediodía no recibieron comunicación alguna por parte del hospital sobre la evolución de la joven, lo que generó momentos de angustia y desesperación. Ante el silencio institucional, decidieron comunicarse con diversos medios de comunicación para hacer público el caso.

Posteriormente, EsSalud informó que la paciente presentaba una hemorragia severa, por lo que fue entubada y trasladada de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Ica, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

Ayer 30 de diciembre ante la falta de respuestas inmediatas provocó la indignación de familiares, amigos y ciudadanos en general, quienes ingresaron en gran cantidad a las instalaciones del hospital exigiendo justicia para la joven madre. A esta protesta se sumaron familiares de otros pacientes que denuncian presuntas negligencias médicas ocurridas a lo largo del tiempo, conformando un numeroso grupo que demandó atención y explicaciones.

Finalmente, un grupo de familiares logró reunirse con la dirección del nosocomio, que, tras un breve diálogo y con la presencia de personal policial, aseguró que se brindarán las facilidades necesarias a las autoridades para el inicio de las investigaciones correspondientes. Por su parte, la familia informó que presentará una denuncia penal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En tanto, EsSalud emito un comunicado sobre el caso, indicando que ante la gravedad del caso, el equipo asistencial activó los protocolos correspondientes y dispuso su traslado al Hospital IV Augusto Hernández Mendoza, en la ciudad de Ica, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo monitoreo constante por un equipo multidisciplinario.

Hasta el cierre de este informe, se informó sobre el fallecimiento de la joven de 22 años, ayer aproximadamente a las 9:00 de la noche en el hospital de Ica.

