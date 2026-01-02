En medio de muestras de dolor e indignación, ayer jueves se realizó el sepelio de Zaina Munayco Espino (22), joven madre primeriza cuyo fallecimiento ha generado profunda conmoción en la provincia de Pisco. Familiares, amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre elevando reiterados pedidos de justicia y exigiendo el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon su muerte.

Último adiós

El velatorio se llevó a cabo en el centro poblado de Casalla, en la calle Beatita de Humay, cerca del mercado de la Frontera y la Plaza de Armas. Según el itinerario previsto, alrededor de las 2:00 de la tarde el féretro partió rumbo al centro poblado de San Miguel, donde se realizó una breve despedida antes de continuar el recorrido.

Posteriormente, los restos de Zaina Munayco Espino fueron trasladados al cementerio del distrito de Túpac Amaru Inca, donde recibió cristiana sepultura. Durante todo el trayecto, los asistentes expresaron su solidaridad con la familia y reiteraron su pedido de que se investigue a fondo lo ocurrido.

Los familiares de la joven han denunciado una presunta negligencia médica en el hospital EsSalud de Pisco, donde, según indicaron, Zaina ingresó caminando para dar a luz a su primera hija. Tras presentar complicaciones durante el parto fue sometida a una cesárea y su estado de salud se agravó, siendo derivada al Hospital Augusto Hernández Mendoza en Ica, donde finalmente falleció.

