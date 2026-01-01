La noche del 30 de diciembre, alrededor de las 9:30 p. m., se confirmó el fallecimiento de la joven madre de familia Zaina Munayco Espino de 22 años, hecho que ha causado profunda indignación y consternación en la provincia de Pisco. Sus familiares denunciaron una presunta negligencia médica en el Hospital de EsSalud Antonio Skrabonja, donde la joven fue atendida tras dar a luz y luego referida al EsSalud Ica donde falleció.

Manifestación en hospital

Al conocerse la noticia, familiares, amigos y pobladores, visiblemente indignados, ingresaron a las instalaciones del nosocomio para exigir explicaciones y justicia. Este hecho ha conmovido a toda la ciudadanía pisqueña, que se ha solidarizado con la familia de la joven madre. Sus restos mortales llegaron ayer a primeras horas de la mañana y ya son velados en el sector Casalla, en el distrito de Túpac Amaru Inca.

Asimismo, se informó que la recién nacida, ahora huérfana de madre, fue dada de alta y permanece bajo el cuidado de su padre y demás familiares.

A este reclamo también se sumó la familia de Jorge Moreyra Salas, quien denunció una presunta negligencia médica en el mismo hospital. Según indicaron, Moreyra Salas ingresó al nosocomio por un fuerte cólico y permaneció en observación; sin embargo, en la mañana del 21 de diciembre su estado de salud se habría agravado tras sufrir un presunto paro cardíaco.

De acuerdo con sus deudos, la falta de fluido eléctrico en el hospital habría impedido el uso de equipos médicos necesarios para brindarle atención oportuna. La familia exige una investigación exhaustiva, señalando que Jorge Moreyra Salas era un conocido funcionario de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, mientras esperan un pronunciamiento oficial del nosocomio y acciones concretas de las autoridades para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Sobre el caso de Zaina Munayco Espino, la Red Asistencial de EsSalud Ica emitió un comunicado donde indican que se dispuso separar a todo el personal asistencial, involucrado en la atención de la paciente, mientras se desarrollan las investigaciones internas destinadas a determinar las responsabilidades que correspondan.

