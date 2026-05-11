Una lamentable situación vivió Rosa Yataco, una conocida vendedora ambulante de la avenida Óscar R. Benavides, quien fue víctima de una estafa con un billete falso de 100 soles mientras realizaba sus ventas durante las celebraciones por el Día de la Madre.

Víctima de delito

La comerciante, reconocida en la zona por ofrecer dulces y frutas que trae del campo para sostener su negocio, se encontraba atendiendo con normalidad a sus clientes cuando un sujeto se acercó a comprarle diversos productos.

Según se conoció, el sujeto realizó el pago con un billete de 100 soles. Rosa, sin sospechar que estaba siendo engañada, aceptó el dinero, entregó la mercadería solicitada y devolvió el cambio correspondiente al comprador.

Tras concretar la compra, el individuo se retiró rápidamente del lugar, evidenciando que conocía perfectamente que el billete entregado era falsificado. Minutos después, la adulta mayor descubrió que había sido víctima de una estafa.

La situación generó gran tristeza entre las personas que conocen a Rosa Yataco, ya que al darse cuenta del engaño rompió en llanto al comprender que había perdido no solo la ganancia obtenida durante la jornada por el Día de la Madre, sino también parte del capital que invierte diariamente para continuar trabajando.

Vecinos, comerciantes y clientes habituales expresaron su indignación por lo ocurrido y pidieron apoyo a los negocios ubicados en los alrededores del óvalo Bolognesi para que revisen y faciliten las imágenes de sus cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar al responsable.

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