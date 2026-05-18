Un accidente de tránsito que involucró a una movilidad escolar y una camioneta se registró esta mañana en la zona de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Pese al impacto, los cerca de 10 escolares que viajaban en la unidad resultaron ilesos.

La movilidad escolar que trasladaba a estudiantes de los distritos de Hunter, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero hacia el colegio San Pedro Pascual, ubicado en la calle La Merced en el Cercado de Arequipa. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor intentó evitar un choque frontal con la camioneta y tras un alcance lateral con la camioneta, terminó desviándose hasta impactar contra el muro de una vivienda.

Tras el accidente, no fue necesario evacuar a los menores de edad a los centros de salud, ya que ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que los escolares de secundaria acudieron a los colegios. Sin embargo, ambos vehículos quedaron en el lugar del accidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Ante esta situación, los padres de familia llegaron hasta Cerro Juli para trasladar a sus hijos al colegio y en algunos casos optaron por retornar a sus viviendas como una medida de prevención, debido al susto de los estudiantes.

Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el riesgo constante en el sector y solicitaron al alcalde de José Luis Bustamante y Rivero la colocación de semáforos y rompemuelles para reducir el riesgo de nuevos accidentes de tránsito.