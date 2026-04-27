Tras más de dos meses del colapso de tres puentes en Cayma, el Gobierno Central solo envió la primera parte del puente Bailey de Villa Continental. Se espera que la próxima semana llegue la estructura restante. El alcalde, Juan Carlos Linares, anunció que viajará a Lima para reunirse con la PCM y exigir la entrega de los otros dos puentes pendientes.

Los puentes afectados son Villa Continental, Sol de Oro y Casimiro Cuadros, todos dañados por las intensas lluvias. Según el burgomaestre, el primero ya cuenta con un avance parcial, mientras que el de Sol de Oro estaría próximo a ser asignado por el Ejecutivo. En tanto, el puente de Casimiro Cuadros sigue en proceso de gestión, pese a que la municipalidad asegura haber cumplido con todos los requisitos técnicos solicitados.

“Ahora sí me veo con el derecho de poder exigir al gobierno central que cumpla su palabra. Porque una cosa es estar en Arequipa ante los hechos que ocurrieron y prometer el oro y el moro, y ahora que ha pasado un mes, dos meses del hecho, sencillamente hacerse la vista gorda. Creo que esa no es la política por parte del actual premier”, cuestionó el alcalde.

En cuanto a los costos de instalación, el puente de Villa Continental tiene un valor estimado de entre 400 mil y 500 mil soles, mientras que los de Sol de Oro y Casimiro Cuadros alcanzan aproximadamente un millón de soles cada uno, debido a su mayor envergadura y requerimientos técnicos. La municipalidad asumirá este gasto.