Las empresas de transporte público que no respeten el derecho al medio pasaje para estudiantes universitarios podrían enfrentar multas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de 2 millones 475 mil soles, según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La entidad recordó que este beneficio está respaldado por la Ley 26271, ley que regula el derecho a pases libres y pasajes diferenciados, la cual debe aplicarse obligatoriamente en el servicio de transporte urbano e interurbano durante los días laborables, entre las 5:00 a. m. y la medianoche, sin importar la ruta que tome el estudiante.

Según la norma, el medio pasaje equivalente al 50% de la tarifa de adulto no solo es para universitarios, sino también para estudiantes de institutos, siempre que la duración de la carrera no sea menor a 6 semestres, es decir, 3 años.

En ese contexto, en el caso de Arequipa, correspondería el pago de S/0.70, tras el incremento del pasaje a S/1.30, aunque este aumento realizado entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) sería irregular, según la denuncia de la regidora Rocío Mango.

El Indecopi precisó que cuenta con facultades de fiscalización y puede iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas que incumplan esta obligación, los cuales podrían derivar en sanciones millonarias.

¿CÓMO DENUNCIAR ANTE INDECOPI?

Asimismo, la institución instó a los estudiantes a denunciar cualquier irregularidad. Para ello, recomendó anotar la placa del vehículo y la empresa de transporte, y, de ser posible, registrar pruebas adicionales como fotografías o videos.

Los usuarios pueden presentar sus denuncias a través de los canales oficiales de la entidad, teléfono 224-7777 (Lima), la línea gratuita 0800-44040 (provincias) o el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe.

Entre el 2020 y el 2026, el Indecopi recibió 450 reclamos relacionados con la vulneración de este derecho, lo que evidencia que el problema persiste en diversas rutas del país.

Cabe señalar que los estudiantes de Arequipa denuncian que los transportistas se niegan a cumplir la norma y a cobrar el pasaje universitario, pese a la existencia de la ley.