En un operativo conjunto, agentes de la Divincri y la Divopus lograron desarticular la presunta banda criminal “Los Gota a Gota de Monte Verde”. La intervención se ejecutó al interior de un inmueble de la Urb. Monte Verde, en Castilla, donde se detuvo a ocho ciudadanos colombianos involucrados en el presunto cobro de préstamos.

Tras realizar un operativo, al ingresar al predio, los agentes hallaron material publicitario de los créditos informales, dinero en efectivo (S/ 2,163), joyas, ocho celulares, dos cartuchos de dinamita comercial y cinco municiones.

Así también se les encontró una computadora portátil, relojes, entre otros objetos de valor. Los efectivos también incautaron una camioneta y dos motocicletas, que utilizarían los extranjeros para sus cobros.

Se trata de Óscar Ch. G. (27), Óscar M. G. (23), Juan H. A. (18), Laura C. L. (19), Michael V. A. (21), Elías N. B. (24), Juan G. J. (18) y Mauricio H. A. (18). Todos ellos afrontan cargos graves por presunta usura, extorsión y tenencia ilegal de explosivos y municiones.