Los regidores Rolando Bedregal y Susana Condori se encuentran con licencia sin goce de haber desde el 11 de febrero, sin embargo, hasta el momento solo se conoce al accesitario de Bedregal, esto a menos de una semana de realizarse una sesión del Concejo Provincial de Arequipa.

Cabe señalar que la Municipalidad Provincial de Arequipa recién envió los oficios al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 10 de febrero, faltando un día para que estas licencias tuvieran efecto, cuando otras entidades en Arequipa hicieron lo propia con semanas de anticipación.

Hasta el miércoles solo existía una resolución del JNE sobre la licencia de Rolando Bedregal, dejando sin efecto su credencial, convocando a Jherson Jhulian Chipana Apaza para asumir el cargo como regidor entre el 11 de febrero y 12 de abril.

Al respecto, el gerente municipal de la MPA, Pablo Salinas, señaló que aún no contaba con la notificación del JNE, pero estimó que esto se solucione en el transcurso de la semana, recordando que el martes 24 de febrero habrá sesión ordinaria.

Cabe señalar que fuentes de la comuna provincial indicaron que la accesitaria de Susana Condori sería Katia Gloria Delgado Chirinos, exdirectiva del Colegio de Abogados de Arequipa y actual integrante del Consejo de Ética de este colegio profesional, no obstante, se espera un fallo del JNE.

15regidores conforman el Concejo Provincial de Arequipa.

