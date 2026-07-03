Más de S/1.5 millones serán devueltos por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) a la empresa Megabus AQP S.A.C., luego de que la actual Gerencia Municipal dejara sin efecto la ejecución de cartas fianza al detectar que el procedimiento aplicado durante la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera presentó observaciones.

La decisión está contenida en el Memorando N.° 1229-2026-MPA/GM, que deja sin efecto los informes con los que se justificó el cobro. El documento señala que la municipalidad no cumplió con los pasos establecidos en el contrato antes de hacer efectiva la garantía, entre ellos notificar previamente a la empresa y darle un plazo para corregir las observaciones.

Además, el memorando indica que una de las cartas fianza ya había sido renovada y entregada por Megabus el 6 de febrero de 2025, antes de que la comuna ordenara cobrar la garantía anterior. También advierte que se utilizó una norma que no correspondía al contrato de concesión del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Como parte de las medidas adoptadas, la Gerencia Municipal dispuso que la Subgerencia de Tesorería informe, en un plazo de cinco días hábiles, sobre el dinero depositado en la cuenta del Banco de la Nación para proceder con su devolución, además de suspender el procedimiento de resolución contractual iniciado contra la concesionaria.

Megabus es la única empresa que presta servicio de transporte público en el distrito de Sachaca.