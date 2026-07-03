La Policía Nacional capturó a un hombre señalado como uno de los participantes en el asalto contra un cambista ocurrido en la avenida Alfredo Benavides, en el distrito de Santiago de Surco. La intervención se produjo poco después del robo y permitió recuperar la totalidad del dinero y los cheques que habían sido sustraídos durante el ataque.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el detenido habría tenido la función de trasladar el botín para facilitar la fuga del grupo. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para ubicar al resto de presuntos integrantes de la organización criminal involucrada en el caso.





¿Cómo ocurrió el asalto?

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que tres sujetos abordaron motocicletas lineales que los esperaban en la vía para escapar tras cometer el robo. En total, las autoridades estiman que fueron seis las personas que participaron en el asalto.

Durante el atraco, los delincuentes lograron apoderarse de S/11.525, 670 dólares, 1.250 euros y S/63.928 representados en 13 cheques. El hecho motivó un operativo policial que permitió iniciar la persecución de los sospechosos pocos minutos después del ataque.

El intervenido fue identificado como José Luis Flores Núñez, de 48 años. Según la Policía, sería uno de los integrantes de la banda criminal conocida como Los Fierros Blancos.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Castillo Vargas, explicó ante la prensa que el detenido tenía la misión de huir con el dinero sustraído para evitar que fuera recuperado por las autoridades. Según indicó, el dinero robado permanecía dentro de la mochila que llevaba el sospechoso al momento de ser intervenido.





Investigado tiene antecedentes

Las autoridades informaron que el intervenido registra antecedentes por el delito de hurto agravado en los distritos de San Borja y Chorrillos. Asimismo, mantiene denuncias en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con el general Castillo Vargas, las pruebas reunidas durante la investigación llevaron al detenido a reconocer su participación en el robo. Sin embargo, hasta el momento no ha brindado información sobre la identidad ni el paradero de los demás integrantes de Los Fierros Blancos, quienes continúan siendo buscados por la Policía Nacional.

La captura de uno de los presuntos participantes en el asalto de Surco permitió recuperar íntegramente el dinero sustraído a la víctima. No obstante, la Policía mantiene las investigaciones para identificar, ubicar y detener al resto de personas involucradas con el fin de desarticular por completo a la organización criminal.