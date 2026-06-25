Municipalidad de Arequipa gana arbitraje y evita pago de S/57 mil por controladores semafóricos

La Municipalidad Provincial de Arequipa obtuvo un fallo arbitral favorable en la controversia que mantenía con la empresa Trafic Engineering & Control Corporation S.A., evitando el pago de S/57 mil 400 por la adquisición de controladores semafóricos que, según determinó el tribunal, no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

El conflicto se originó tras la firma del contrato N.° 067-2021-MPA, suscrito en agosto de 2021 para la compra de equipos destinados al sistema semafórico de la ciudad. Durante el proceso de recepción, la comuna detectó que los bienes entregados no se ajustaban a los requisitos técnicos ni a las condiciones pactadas.

A raíz de estas observaciones, la municipalidad rechazó la conformidad de los equipos y resolvió el contrato, decisión que fue cuestionada por la empresa mediante un arbitraje en el que buscaba el reconocimiento del pago contractual y otros conceptos económicos.

Sin embargo, el Tribunal Arbitral respaldó la posición de la comuna provincial y concluyó que la contratista incumplió los términos de referencia y las especificaciones técnicas exigidas. Además, validó la resolución contractual emitida por la municipalidad y determinó que no correspondía otorgar la conformidad de los bienes.

La decisión también dejó sin efecto las comunicaciones mediante las cuales la empresa solicitaba la aceptación de los equipos y rechazó los reclamos económicos presentados por la contratista, incluidos los pedidos de pago por presuntos daños y perjuicios, así como costos y costas derivados del proceso.

Con este fallo, la Municipalidad Provincial de Arequipa evita desembolsar recursos por equipos que no cumplían las condiciones requeridas para su funcionamiento dentro del sistema de control del tránsito vehicular de la ciudad.

La defensa de la comuna estuvo a cargo de la Procuraduría Pública Municipal, encabezada por Mario Farfán Carrillo, que intervino durante el proceso arbitral.