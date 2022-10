La Municipalidad Provincial de Arequipa rechazó el incremento del costo de pasaje a 1.40 soles que solicitaron los empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

El subgerente de Transportes, Juan Carlos Callacondo, indicó que se envió la respuesta denegatoria a las 10 unidades de negocio, bajo varios argumentos, entre ellos los siguientes.

Incumplir con la renovación del número de vehículos e incumplir con la presentación de un cronograma del cambio de buses.

Constantes quejas de recorte de rutas, adulteración en los asientos de las unidades, incumplimiento en la frecuencia del servicio, recorte en el horario de servicio.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Correo, se lee, “ De no haber una mejora en la calidad del servicio, cumpliéndose con los estándares mínimos verificables, no sería viable una variación de tarifa, puesto que, el servicio no estaría dentro de lo establecido por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y los contratos den concesión” .

En la respuesta, la Municipalidad también deja la posibilidad de emitir una nueva respuesta, si los transportistas subsanan las observaciones realizadas.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

El funcionario también aseguró que los transportistas no podrían dejar de prestar el servicio a partir del 2 de noviembre, tal como lo amenazaron, porque esta sería una causal para que la Municipalidad recurra a la terminación anticipada del contrato y ejecutar la penalidad de la carta fianza.

Subgerente de Transporte de la Municipalidad de Arequipa, Juan Carlos Callacondo advierto con terminar el contrato de concesión con transportistas