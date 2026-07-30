Municipalidad de Characato no atenderá este viernes por desinfección de oficinas
Municipalidad de Characato no atenderá este viernes por desinfección de oficinas

La Municipalidad Distrital de Characato suspenderá la atención al público este viernes 31 de julio debido a una jornada de desinfección, desinsectación, desratización y limpieza integral de sus oficinas administrativas, informó la comuna mediante el Comunicado N.° 21-2026.

La medida busca acondicionar los ambientes de trabajo y reducir riesgos sanitarios, con el objetivo de mantener espacios seguros y saludables tanto para los trabajadores municipales como para los ciudadanos que acuden a realizar trámites.

Durante esta fecha no habrá atención en las oficinas administrativas, por lo que la municipalidad recomendó a la población reprogramar sus gestiones para evitar inconvenientes.

Según el comunicado, las labores incluirán la limpieza integral de las diferentes áreas administrativas, además de acciones de control de plagas y desinfección de los ambientes.

La comuna informó que la atención al público se reanudará con normalidad el lunes 3 de agosto, una vez concluidas las labores de saneamiento.

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