Municipalidad de Characato no atenderá este viernes por desinfección de oficinas

La Municipalidad Distrital de Characato suspenderá la atención al público este viernes 31 de julio debido a una jornada de desinfección, desinsectación, desratización y limpieza integral de sus oficinas administrativas, informó la comuna mediante el Comunicado N.° 21-2026.

La medida busca acondicionar los ambientes de trabajo y reducir riesgos sanitarios, con el objetivo de mantener espacios seguros y saludables tanto para los trabajadores municipales como para los ciudadanos que acuden a realizar trámites.

Durante esta fecha no habrá atención en las oficinas administrativas, por lo que la municipalidad recomendó a la población reprogramar sus gestiones para evitar inconvenientes.

Según el comunicado, las labores incluirán la limpieza integral de las diferentes áreas administrativas, además de acciones de control de plagas y desinfección de los ambientes.

La comuna informó que la atención al público se reanudará con normalidad el lunes 3 de agosto, una vez concluidas las labores de saneamiento.