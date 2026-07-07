Municipalidad de Islay firma contrato para construir piscina con 5.4 millones de soles

La Municipalidad Distrital de Islay firmó el contrato para la construcción de un complejo de natación y recreación en el centro poblado Asociación de Vivienda de Interés Social (AVIS) Porto Alegre, una obra valorizada en 5 millones 412 mil soles y cuya ejecución tiene un plazo de 180 días calendario.

El proyecto, denominado “Creación de los Servicios Deportivos de Natación y Recreación en el Centro Poblado de APVIS Porto Alegre”, será ejecutado por el Consorcio Aquamarine bajo la modalidad de contrata y busca dotar al distrito de una nueva infraestructura destinada a la práctica deportiva y actividades recreativas.

La firma del contrato fue el lunes, encabezada por el alcalde distrital, Irwin Santoyo Chalco. Según la autoridad, la obra se retrasó debido a la falta de saneamiento del terreno, el cual no estaba registrado a nombre de la Municipalidad, motivo por que el tuvieron que superar los obstáculos con la Municipalidad Provincial de Islay.

En la ceremonia participaron representantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, dirigentes de la APVIS Porto Alegre, representantes de la empresa contratista y vecinos de la zona.

De acuerdo con la municipalidad, el proyecto contempla la implementación de infraestructura para la práctica de la natación y espacios de recreación, con el propósito de promover el deporte y ofrecer nuevos ambientes para el desarrollo de actividades comunitarias.