La Municipalidad Provincial de Arequipa dio un plazo de 30 días calendario al Consorcio C2 Cono Norte para garantizar la disponibilidad de buses, cumplir los horarios establecidos y completar los recorridos de la ruta autorizada en la autopista Arequipa-La Joya en el distrito de Cerro Colorado. Si no soluciona estos problemas, podría perder el contrato de concesión.

La medida se tomó luego de que la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible detectó falta de unidades, las largas esperas de los pasajeros por falta de vehículos de transporte urbano y buses que no completaban sus rutas, pese a estar en la obligación. Las irregularidades fueron identificadas mediante inspecciones en campo y el monitoreo por GPS.

Ante esta situación, la Municipalidad envió una carta notarial y exigió al consorcio a corregir estos incumplimientos y garantizar la continuidad del servicio de transporte público para los usuarios que viven en las zonas aledañas por la vía Arequipa-La Joya.

El consorcio deberá solucionar los problemas dentro del plazo establecido en el contrato. De no hacerlo, la comuna advirtió que procederá con la resolución de la concesión.