Mientras nuevos espacios turísticos buscan consolidarse en la región Arequipa, la promoción de estos se enfrenta al propio desinterés de sus autoridades locales. Para este año, solo 11 Planes de Desarrollo Turístico Local (PDTL) se integran a los ya existentes, informó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz.

El funcionario señaló que con la inclusión de estos 11 planes se incluyen 18 nuevos circuitos turísticos, para un total de 28 en la región, “estamos hablando oficialmente de 28 circuitos turísticos, menos los de aventura, que ellos suman también como 20 más, estamos hablando de alta montaña, ascenso, caminatas, canotaje”, expresó.

MUNICIPIOS QUE PRESENTARON SUS PLANES ESTE AÑO

Los 11 municipios que cumplieron con presentar estos planes para ser incluidos este año son: Dean Valdivia, Cocachacra, Islay - Matarani (Islay), Samuel Pastor (Camaná), Atico (Caravelí), Sibayo, Coporaque, Yanque (Caylloma), Yanahuara (Arequipa), y las municipalidades provinciales de Castilla e Islay.

Estos nuevos circuitos fueron presentados durante el primer Workshop de Comercialización Turística Región Arequipa “Conecta y Descubre”, realizado en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, con presencia de agentes turísticos y de los gobiernos locales que ya cuenta con su plan.

Meza Cruz exhortó a los municipios a contar con este documento para promocionar el turismo, “si no hay la intención de los gobiernos locales de plantear sus planes, entonces no podemos llegar a términos como el día de hoy, entonces lo ideal es que todos los distritos o las provincias, las ocho provincias puedan hacer sus PDTL general de todos los distritos de cada provincia”, añadió. Bajo esta premisa, el funcionario refirió que Arequipa y Caylloma son parte de los municipios provinciales que tienen este documento aprobado.

Hay necesidad de vías de comunicación son necesarias para fomentar más circuitos turísticos en Arequipa.