La falsificación de materiales de construcción se ha convertido en una amenaza silenciosa para la seguridad de miles de hogares en el país. Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), cerca del 70% de las viviendas en el Perú se construyen de manera informal, lo que facilita el uso de insumos sin certificación ni control técnico.

Uno de los productos más afectados por la falsificación son las tuberías de PVC, utilizadas en instalaciones domiciliarias de agua, desagüe y canalizaciones eléctricas.

Cuando estos materiales no cumplen normas técnicas, pueden presentar menor resistencia y fallar con el tiempo, generando filtraciones, daños estructurales y riesgos eléctricos dentro del hogar.

Tuberías adulteradas pueden provocar fallas y deterioro prematuro

El especialista Jaime Sierra, representante de la empresa Pavco Wavin, advirtió que los materiales falsificados suelen presentar deficiencias técnicas que afectan su desempeño.

“Esto incrementa el riesgo de fallas en instalaciones sanitarias y eléctricas, deterioro prematuro y, lo más importante, compromete la seguridad de las familias”, explicó.

Entre los problemas más frecuentes asociados al uso de tuberías adulteradas se encuentran:

Filtraciones de agua en instalaciones sanitarias

Deterioro prematuro de las redes internas

Cortocircuitos o riesgos eléctricos

Daños estructurales progresivos en la vivienda

Cuatro recomendaciones para evitar materiales falsificados

Especialistas recomiendan verificar ciertos aspectos antes de adquirir materiales para construcción o remodelación.

Principales recomendaciones:

Verificar el rotulado: revisar que las tuberías indiquen claramente la marca, norma técnica y datos de fabricación.

revisar que las tuberías indiquen claramente la marca, norma técnica y datos de fabricación. Revisar uniformidad: comprobar que el material tenga color y espesor uniformes.

comprobar que el material tenga color y espesor uniformes. Comprar en distribuidores formales: adquirir productos en establecimientos autorizados.

adquirir productos en establecimientos autorizados. Desconfiar de precios muy bajos: valores inusualmente baratos suelen indicar falsificación.

Estas medidas pueden reducir el riesgo de instalar productos defectuosos en viviendas.

Capacitación técnica ayuda a prevenir riesgos

Además de la verificación de productos, los especialistas resaltan la importancia de la capacitación técnica para mejorar las prácticas de instalación.

Iniciativas como el Club de la Gasfitería, impulsado por Pavco Wavin, promueven la identificación de productos adulterados y fomentan el uso correcto de materiales certificados.

Los expertos subrayan que la seguridad de una vivienda comienza desde la etapa de construcción y depende en gran medida de la calidad de los insumos utilizados.