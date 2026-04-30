La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada logró la detención preliminar de 25 presuntos integrantes de las redes criminales ‘Hijos de Dios’ y ‘Tren del Llano’, facciones vinculadas a la organización transnacional ‘Tren de Aragua’.

Las autoridades confirmaron que entre los detenidos figuran los presuntos líderes de ambas agrupaciones, identificados como Glorimar Gómez y Hender Montilla.

El operativo permitió desarticular estas mafias que, según las investigaciones fiscales, operaban en el Perú desde junio de 2023 y contaban con una estructura jerárquica definida.

Organización imponía deudas y obligaba a explotación sexual

De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, las facciones criminales trasladaban a ciudadanas extranjeras, principalmente venezolanas y colombianas, hacia territorio peruano.

Una vez en el país, las víctimas eran instaladas en:

Hostales

Discotecas

Clubes nocturnos

Según las investigaciones, las mujeres eran obligadas a pagar deudas entre S/15,000 y S/20,000, bajo amenazas y coacción, por supuestos gastos de traslado, alimentación y permanencia.

Estas sumas debían ser canceladas mediante la prestación forzada de servicios sexuales, configurando presuntos delitos de trata de personas y explotación sexual.

Allanamientos simultáneos en ocho regiones del país

El megaoperativo fue liderado por el fiscal provincial César Augusto Changa Echevarría, con la participación de más de 50 fiscales y un amplio contingente policial.

Las diligencias incluyeron el allanamiento simultáneo de 39 inmuebles en las siguientes regiones:

Ica

Tumbes

Junín

Cajamarca

Apurímac

Piura

Lambayeque

Amazonas

Durante las intervenciones se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos clave que serán analizados como parte de la investigación.

Detenidos enfrentarán cargos por delitos graves

Las autoridades informaron que los detenidos serán investigados por la presunta comisión de delitos como:

Trata de personas

Explotación sexual

Extorsión

Homicidio

El Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar el grado de participación de cada detenido y establecer posibles vínculos con otras organizaciones criminales.