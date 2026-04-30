La disputa por pasajeros pasó de los simples llamados de los jaladores, a enfrentamientos con piedras contra la infraestructura de su competencia. Esto se registró la mañana de ayer cuando un grupo de seis personas terminaron atentando contra lo que sería un terminal informal.

El ataque con piedras se registró frente al terminal de la empresa Móvil, ubicado en la cuadra 27 de la avenida Mariscal Castilla de El Tambo.

“Somos atacados por delincuentes encabezados por las empresas “Paucar”, “Alien”, “Sami”. Estos señores están cobrando a mis vehículos cupos e ingreso de mil soles”, comentaron los de la empresa Móvil.

Producto del enfrentamiento se registraron dos personas con heridas en la cabeza, además de daños materiales en los vehículos del interior de los locales. Policías de la comisaría de El Tambo, acudieron al lugar y terminaron deteniendo a varios transportistas.

Por su parte la Municipalidad Distrital de El Tambo, en coordinación con fiscalizadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, realizaron un operativo en el lugar.

La comuna distrital terminó clausurando dos establecimientos que no contaban con licencia de funcionamiento ni con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), aparte de imponer una multa de 1.5 UIT.