Por 60 días se amplió la investigación fiscal contra los exintegrantes del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (CEUNP) en relación con el presunto fraude electoral ocurrido en julio del 2025 durante las últimas elecciones para elegir al rector.

El primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a través de la Disposición de Prórroga N°15, emitida el 20 de abril, ordenó ampliar la investigación preparatoria por 60 días adicionales con el fin de realizar diligencias para esclarecer los hechos.

La fiscalía ordenó traer por la fuerza pública al imputado Julio Pedro Atoche Cornejo y a los testigos Víctor Manuel Otoya Lescano y Manuel H. Mena Ruiz (Fiscal Adjunto) para que brinden sus declaraciones.

Asimismo, advierte al Ing. Edward Marcelo Beltrán que será conducido compulsivamente si no se presenta a declarar sobre el apagón ocurrido en la universidad.

Se ordenó los estudios especializados para recuperar evidencia que habría sido manipulada, como realizar un examen al CPU incautado de la oficina del CEUNP para intentar recuperar archivos borrados, específicamente el Acta N° 26 y la Resolución N° 020 (la de nulidad), solicitar un informe técnico pericial ampliatorio a la empresa de energía para determinar la factibilidad y causas reales del apagón del 9 de julio durante el conteo de votos.