La mayoría de municipalidades provinciales y distritales de Arequipa no atenderán al público este jueves 5 de noviembre debido al feriado no laborable por el Día del Trabajador Municipal, establecido mediante la Ley N.° 31701.

Entre las comunas que anunciaron la suspensión de sus servicios está la Municipalidad Distrital de Characato, que informó, a través de un comunicado, que no habrá atención en sus oficinas administrativas. La medida también alcanzará al complejo recreacional Ojo del Milagro, que permanecerá sin atención durante esa jornada.

En el distrito de Miraflores la situación será diferente. La municipalidad anunció que mantendrá habilitada únicamente el área de recaudación para el pago de tributos municipales, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Las demás oficinas permanecerán cerradas.

La Municipalidad Provincial de Caylloma, trasladó del feriado no laborable para el 6 de noviembre.

Por su parte, las municipalidades de Paucarpata, Sachaca, Alto Selva Alegre, Yarabamba también comunicaron que suspenderán la atención al público durante el jueves.

Las actividades y servicios municipales se retomarán en sus horarios habituales el viernes.