Con miras al inicio del año escolar 2026, programado para el 16 de marzo, las municipalidades distritales de Samuel Pastor en Camaná e Islay desinfectaron y fumigaron diferentes colegios públicos, con el objetivo de garantizar ambientes seguros y libres de bacterias, plagas, insectos y gérmenes.

En Samuel Pastor, la comuna distrital inició las labores en la Institución Educativa José Pastor Campos, donde se realizó una intervención integral en toda la infraestructura. Los trabajos comprendieron la desinfección de aulas, patios, espacios de recreación, áreas verdes y servicios higiénicos, además de otros ambientes utilizados por la comunidad escolar.

Fumigan colegios en el distrito de Samuel Pastor para el inicio de labores (Foto: Samuel Pastor)

Mientras tanto enMatarani- Islay, la municipalidad fumigó los colegios Miguel Grau 40479, Micaela Bastidas, Mi Pequeño Paraíso, Brisas de Islay, entre otros.

Dichas acciones forman parte de un plan preventivo orientado a asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas, brindando tranquilidad a padres de familia y docentes ante el próximo retorno a clases.

Aunque los escolares continúan de vacaciones, los docentes ya se reincorporaron a las instituciones educativas desde el 2 de marzo.

