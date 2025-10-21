Según los resultados de la necropsia practicada al cadáver del ingeniero Carlos Huaranga Chayña, de 39 años de edad, el hombre murió producto de una asfixia mecánica por sumersión; es decir, falleció ahogado al interior del pozo de agua de la vivienda ubicada en el jirón Cahuide del sector de Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado.

Lo que aún resulta extraño es cómo cayó al tanque de agua, si este fue encontrado cerrado con una tapa metálica de 72 cm de ancho por 72 cm de largo. Los propietarios de la casa, intervenidos por la policía, señalaron que no se dieron cuenta de su presencia.

Carlos Huaranga Chayña acudió la noche del viernes 17 de octubre al inmueble en mención a festejar el cumpleaños de su amigo Oto, luego de cenar con sus padres y dejarlos en el hotel. El plan, luego de llegar de Lima era pasar la noche en Arequipa y aprovechar su estadía para festejar con su amigo y al día siguiente viajar a Puno, pero el hombre nunca retornó, pese a que había asegurado a su madre, volver a la 1:00 de la mañana.

Las investigaciones policiales continúan con las declaraciones de los propietarios del inmueble y quienes participaron en la fiesta, pues esa noche se celebró de forma conjunta el cumpleaños de tres personas.

VIDEO RECOMENDADO