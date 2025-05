La Gerencia Regional de Salud ha reportado que durante los primeros cuatro meses del año han fallecido 119 personas producto de las neumonías en la región, todos los decesos han sido en mayores de cinco años.

Luz Santillana, jefa del área de Epidemiología, sostuvo que durante la semana epidemiológica 17, hasta fines de abril, se notificaron 147 casos por neumonías en todas las edades, esto significa un incremento de 18.5% en relación con la semana anterior y un crecimiento de 23.1% en relación con el mismo periodo de tiempo del 2024.

ADULTOS MAYORES

La especialista sostuvo que de acuerdo con la información recogida en los establecimientos de salud, no se han reportado fallecimientos en los menores de cinco años, en los primeros cuatro meses del año no se tiene registro de infantes muertos a causa de la enfermedad.

Sin embargo, el reporte epidemiológico detalla que en los mayores de cinco años ocurre todo lo contrario. Durante la semana N.º 17, se han notificado 11 decesos en los hospitales Honorio Delgado, Edmundo Escomel y Carlos Alberto Seguín Escobebo donde se atendieron a pacientes procedentes de los distritos de Socabaya, el Cercado, Tiabaya, Miraflores, Mollendo y Paucarpata, reportados por el Hospital Honorio Delgado, Escomel y Case de EsSalud.

Con los últimos decesos son 119 las personas mayores a los cinco años las que han muerto por neumonía entre enero y abril, siendo los adultos mayores los más afectados, el 82% de las muertes son personas mayores a los 65 años.

Luz Santillana refirió que las víctimas fueron personas que presentaban comorbilidades, no estaban vacunados contra el neumococo y aparentemente no contaban con un cuidador o persona que velara por su salud. “Es importante que todos sean vacunados, no va a impedir que se contagien, pero sí va a reducir la mortalidad”, dijo.