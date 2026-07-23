Desde el 28 de julio, Juver Nilson Flores Suárez asumirá el cargo de senador en representación de Arequipa, pero este no es el primer cargo político que recae en sus hombros; en el 2021 formó parte de la lista de suplentes del Parlamento Andino y en los últimos años se ha desempeñado como asesor de mineros artesanales e informales.

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Flores Suárez nació en Camaná y es abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote en el 2005. En el 2011 participó en las Elecciones Generales, para el Parlamento Andino, consiguiendo 84 mil 510 votos a nivel nacional por el Partido Gana Perú, del expresidente Ollanta Humala; esta votación le valió para ser el tercer suplente de la agrupación política.

TRAYECTORIA

Aunque es el único cargo de elección popular que ocupó en su trayectoria política, no sería la única elección en la que participaría. Posterior a su paso por el Parlamento Andino, Nilson Flores postuló al cargo de consejero regional por Condesuyos en las Elecciones 2014 y, tras ello, intentaría llegar al Congreso por Fuerza Popular en el 2016; en ambas ocasiones no lo consiguió.

Curiosamente, pese a tener cuatro participaciones que registra, nunca se afilió a ninguna organización política, participando en todas ellas en calidad de invitado, incluida la última en la que participó con el Partido del Buen Gobierno.

A nivel del Estado, también fue asesor legal para la Municipalidad Provincial de Condesuyos, entre enero y junio del 2007, gerente municipal en la Municipalidad Distrital de Quicacha, entre agosto del 2008 y abril del 2010, experiencia laboral en el sector público que no se consignó en su hoja de vida de las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, registra una orden de servicio en asesoría para el Gobierno Regional de Tacna en el 2016.

Aun con este paso por el sector público, Flores Suárez resulta más por su labor como asesor en temas de minería en vía de formalización, siendo asesor legal de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú y de manera independiente.

Ha manifestado que uno de sus objetivos es la formalización de la pequeña minería, porque, sostiene, hace más de 10 años que los gobiernos aprobaron leyes que no se cumplen hasta la fecha.

“Se han hecho leyes faranduleras que no recogen la realidad ni viabilizan la formalización. Los malos funcionarios han amarrado el proceso para vivir de él y eso no se dice”, indicó en una entrevista a Encuentro y donde agregó: “El Reinfo solo es el inicio del proceso. El Estado ya dio las leyes hace más de una década. Estos mineros no son ilegales, ya que están en proceso de formalización. Tenemos que concluir el proceso y eso vamos a hacer. Vamos a dar normas para corregir todo lo malo que se está haciendo”.

NILSON FLORES

Es de profesión abogado, con grado académico de Maestro en Derecho Constitucional. Nació en Camaná, pero su residencia está en Arequipa. Propone que el 100 % de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado.