David tiene apenas tres años, pero a su corta edad lucha por su vida en el hospital Honorio Delgado Espinoza, luego de haber ingerido accidentalmente veneno para moscas en la vivienda donde permanecía al cuidado de terceros. Sin embargo, su historia no solo revela un descuido fatal, sino también el drama de un niño que habría sido dejado meses atrás por sus padres.

Según relató Teresa, la mujer que estaba a cargo del menor, todo ocurrió la mañana de este miércoles al interior de su vivienda ubicada en el distrito de Paucarpata. Tras salir juntos a una tienda cercana, regresaron a la vivienda y, mientras ella se ocupaba de preparar el desayuno, perdió de vista al niño por unos minutos. Ese breve tiempo habría sido suficiente para que David accediera a una botella que contenía una mezcla con veneno para moscas, aparentemente dejado en un lugar al alcance del menor.

Minutos después, David se acercó a Teresa y le dijo: “Mamá, no puedo respirar”, para luego desplomarse en el suelo. Desde entonces, no volvió a pronunciar palabra alguna.

Desesperada, la cuidadora lo trasladó inicialmente al hospital Pedro P. Díaz, en el distrito Paucarpata. Debido a la gravedad de su estado, fue referido de inmediato al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece internado en el área de Trauma Shock. Su condición es sumamente delicada y la familia costea su atención, debido a que el menor se encuentra indocumentado y no han podido inscribirlo al Sistema Integral de Salud (SIS).

MENOR EXTRNAJERO FUE ABANDONADO

Detrás de la emergencia médica emergió una historia aún más compleja sobre David. La familia que lo acoge informó al personal de salud que el niño no cuenta con documentos de identidad y que no es hijo suyo. Según indicaron, su madre, identificada como Verónica Miranda, es de nacionalidad colombiana e ingresó al Perú con su hijo de manera irregular. Del padre no se sabe nada.

De acuerdo con su versión, la mujer vivió con el niño en la casa de la familia hasta el año pasado, cuando decidió viajar a Chile en busca de mejores oportunidades, dejando a su hijo. Desde entonces, el contacto ha sido esporádico. La última comunicación, aseguran, ocurrió hace aproximadamente un mes a través de Messenger de la red social Facebook, cuando la madre habría manifestado su intención de regresar a verlo. Sin embargo, no volvió a comunicarse.

Hoy, mientras David lucha por sobrevivir, quienes lo cuidaban intentan ubicarla sin éxito. Presumen que se encontraría en Santiago de Chile, pero hasta el momento no han logrado contactarla.

El caso ya es de conocimiento de la Policía y será puesto también en manos del Centro de Emergencia Mujer y la Fiscalía de Familia, debido a las condiciones en las que se encontraba el menor y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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