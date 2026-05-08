Un niño de aproximadamente 4 años murió atropellado la tarde de este viernes por un tráiler en el óvalo de Apipa, entre los sectores 3 y 4 del distrito de Cerro Colorado, luego de ser alcanzado por el pesado vehículo cuando este realizaba una maniobra de retroceso.

Según las primeras versiones, el menor se encontraba junto a su tía cuando el tráiler retrocedió y terminó arrollándolo. El pequeño quedó atrapado debajo de la llanta posterior derecha de la unidad, mientras que la mujer resultó herida en medio del desesperado intento por auxiliarlo.

La tía del menor de edad quedó herida tras el atropello del tráiler en Apipa

La escena se volvió aún más desgarradora minutos después, cuando la madre del niño llegó al lugar tras enterarse del accidente. Entre gritos y llanto, intentó acercarse al cuerpo de su hijo en un intento de ver el cuerpo de su hijo; sin embargo, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional restringieron el acceso por las diligencias correspondientes que faltaban realizar.

El conductor del vehículo de carga pesada, identificado como Ismael Soto fue intervenido y trasladado a la comisaría de Ciudad Municipal para las investigaciones del caso. De acuerdo con el registro vehicular de Sunarp, el tráiler pertenece a la empresa Hagemsa. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal accidente que ha conmocionado a los vecinos de Apipa.