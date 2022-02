El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) del Sur tiene escasez de medicamentos oncológicos claves para el tratamiento de menores de edad diagnosticados con diferentes tipos de cáncer en Arequipa.

El gerente del Iren Sur, Jesús Rivera, reconoció ayer que la situación es crítica, ya que 22 de 67 fármacos que debe enviar el Ministerio de Salud no llegan.

“Quien debe realizar las compras nacionales para abastecer a todo el Perú es el Ministerio de Salud a través de su unidad ejecutora, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), pero no están haciendo las compras y distribución”, cuestionó.

El problema no es reciente. Desde el año pasado se solicita el suministro ante la falta de respuesta otros hospitales de la región también tienen déficit de medicamentos. “Sabemos que hay otros hospitales en Arequipa que ya no tienen medicamentos. Nos están pidiendo prestado. Lamentablemente, no podemos prestar en una situación tan difícil”, sostuvo.

Para solucionar el problema de manera momentánea, Rivera refirió que se ha optado por la compra directa de los medicamentos faltantes. La adquisición se haría en los próximos días, pero solo durarían hasta mayo.

Los padres de familia atienden con escepticismo esta promesa, ya que durante las últimas semanas el Iren Sur ha estado dando de alta a niños con tratamientos oncológicos por falta de fármacos, pese al anuncio de compra.

Es el caso de la hija de 11 años de Yobana Puma, diagnosticada con leucemia a los 7 años. Hace una semana fue dada de alta por la falta del fármaco citarabina para seguir la quimioterapia. Al hijo de 8 años de Erika Cahuana, quien también padece de leucemia, le dejaron de suministrar el mismo medicamento. Ambas madres, junto a decenas de familias de la Asociación Valientes Leoncitos Oncológicos del Sur reclamaron ayer en la Plaza de Armas el desinterés del Gobierno al no enviar los suministros que requieren los menores para enfrentar el cáncer. Advierten que los medicamentos no existen en el mercado y su compra en el extranjero es costosa. “No le quiten los sueños y esperanzas a mi hija. Ella quiere vivir”, lamentó Puma.

Ayer, a través de un comunicado, el Ministerio de salud (Minsa) indicó que a partir de esta semana se regularizará la distribución de los medicamentos para el cáncer en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional.