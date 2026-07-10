La iglesia La Recoleta fue escenario de una noche de música y ovaciones con el concierto “Del Perú y el Mundo”, en el que más de 120 niños, niñas y adolescentes del Núcleo Arequipa de Sinfonía por el Perú demostraron su talento interpretando un repertorio de música peruana e internacional.

Durante la presentación participaron el Coro Infantil, el Coro Juvenil y la Orquesta Infantil, que ofrecieron un programa preparado a lo largo de varios meses de ensayos. El concierto comenzó con Fiesta en el Mar, interpretada por el Coro Infantil. Posteriormente, el Coro Juvenil presentó Samba Landó y El Delfín, mientras que la Orquesta Infantil ejecutó piezas como Obertura Mexicana, Júpiter y Vírgenes del Sol.

Niños y adolescentes de Arequipa emocionan al público con concierto Del Perú y el Mundo

Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando los tres elencos compartieron el escenario para interpretar Airuwé, Carnaval de Arequipa, El Cóndor Pasa y el Himno de la Alegría, logrando una prolongada ovación de los asistentes.

La presentación marcó el cierre de las actividades artísticas desarrolladas durante el primer semestre del año y permitió mostrar el avance musical alcanzado por los integrantes del programa, quienes reciben formación gratuita en interpretación, trabajo en equipo y desarrollo artístico.

El Núcleo Arequipa de Sinfonía por el Perú brinda educación musical a niños, niñas y adolescentes de la ciudad con el respaldo de Southern Perú, EMpower y la institución educativa Mayta Cápac, entidades que apoyan el funcionamiento del programa y el acceso de los estudiantes a esta formación artística.