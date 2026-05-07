La falta de partidas presupuestales obligará este año a que el Gobierno Regional de Arequipa no premie con transferencias económicas a los gobiernos locales que ocupen primeros lugares del Pasacalle Regional, a cambio se entregarán bienes, confirmó Fernando Isuiza, gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social.

Tras sostener una reunión con la Comisión de la Mujer del Consejo Regional de Arequipa, el funcionario detalló el avance sobre la entrega de los premios pendientes desde el 2023, de los cuales aún quedan 2 proyectos pendientes, para Huaynacotas y Tisco.

Respecto a la situación de Huaynacotas, Isuiza manifestó que su proyecto para un colegio supera el premio de 3 millones de soles, por lo que se optó por hacer viable este a través de la elaboración del expediente técnico, no obstante, el proyecto como tal deberá ser gestionado, posiblemente ante la Región para su ejecución.

Sobre Tisco, señaló que la falta de saneamiento físico del terreno impide la ejecución del premio ganado en el 2023. Añadió que hace solo una semana se inauguró la obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Alca, en tanto en Cabanaconde se dio inicio a una obra de riego.

11 municipalidades ganaron premios económicos en los últimos 3 años.