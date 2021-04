La Municipalidad Provincial de Arequipa no dará marcha atrás contra los operativos a unidades informales del transporte público. Los reclamos realizados ayer en la mañana mediante una protesta por conductores de miniván, combis y unidades M-2 conocidas como las “loncheritas” contra 3 ordenanzas, entre ellas la 1204-2020 que dispone el retiro de placas en operativos, no fueron escuchados y el alcalde Omar Candia Aguilar, informó que no se retrocederá en la normativa.

Aunque indicó que estas unidades pueden ser alimentadoras de algunas rutas del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

LEA TAMBIÉN: La forma correcta de votar este 11 de abril en las elecciones generales

El gerente de Transportes, Ricardo Lira, informó la tarde de ayer que esta Ordenanza es solo una complementaria al Decreto Supremo 007-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que autoriza retirar las placas a las unidades que prestan el servicio de transporte urbano sin la autorización municipal , como una medida alterna, si los depósitos municipales se encuentran abarrotados.

Transportistas hicieron marcha rodante contra la Municipalidad de Arequipa| Foto: Eduardo Barreda

Los inspectores de la comuna provincial fueron capacitados por el personal de Sutran para quitar las placas durante las intervenciones de control .

Se oponen al Sistema Integrado de Transportes

Durante la mañana, los transportistas como Víctor Mendoza, que prestan servicio en la mayoría de los distritos de la ciudad y sin tener el permiso de la comuna provincial, desconocieron la legalidad del Sistema Integrado de Transportes, por lo que solicitaron también la derogatoria de la Ordenanza 1076.

La transportista Kelly Camargo, que presta el servicio en el distrito de Socabaya, manifestó que su empresa no se incorporó a las concesionarias del SIT, porque estos consorcios cobran como si alquilaran la ruta. Para ella, esto significa corrupción.

Los empresarios y conductores se unen para juntar 5 mil firmas y presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y derogar la Ordenanza 1204.

Tras la marcha rodante y la protesta en el exterior de la sede de la Municipalidad, los dirigentes no concretaron la reunión con los funcionarios, porque exigían la atención del alcalde Omar Candia.

Protocolos. Ayer supervisaron los terminales de las unidades de negocio para verificar el cumplimiento de protocolos de salida, pero sin aplicar multas.