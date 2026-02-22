Huaico bloquea Panamericana Sur, antes de llegar al túnel de Vítor, Arequipa. Foto: Captura de pantalla.
Un huaico invadió la vía en la Panamericana Sur, antes de llegar al túnel del distrito de Vítor, bloqueando el tránsito vehicular y dejando sin pase a decenas de unidades que circulaban por la zona.

El deslizamiento de lodo, piedras y agua se registró antes de ingresar al túnel, sorprendiendo a los conductores y pasajeros, quienes quedaron varados sin poder continuar con su recorrido.

Transportistas alertaron que no hay pasada. El huaico se produjo a consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región de Arequipa.

En estos momentos se recomienda a los transportistas tomar sus medidas de precaución y considerar rutas alternas.

VIDEO: HUAICO BLOQUEA PANAMERICANA SUR

