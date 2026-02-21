El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, informó que el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) será otorgado únicamente a las familias cuyas viviendas hayan quedado inhabitables o destruidas a consecuencia de las intensas lluvias que golpearon el país.

Durante su visita a la zona de Buenavista, en el distrito de Yanahuara (Arequipa), el funcionario explicó que el subsidio consiste en la entrega de S/500 mensuales durante un periodo de hasta dos años, con el objetivo de que las familias damnificadas puedan alquilar una vivienda o construir una temporal.

Además, sostuvo que en estos últimos días se viene realizando el empadronamiento y validación de información en las zonas afectadas.

Tras su visita también al distrito de Cayma, comunicó que se tiene 220 viviendas afectadas, de las cuales solo algunas accederán al bono. “Hasta el momento, hubo 220 afectadas, pero se está trabajando para ver cuántas son destruidas o inhabitables”, sostuvo.

Rojas afirmó que ya se viene aplicando en zonas de la región Arequipa, pues en el distrito de Chaparra (Caravelí), una está apta para este beneficio del Estado.

En cuanto a la declaratoria de emergencia, señaló que esta disposición puede ser solicitada por el Gobierno Regional de Arequipa, pero debido al estado crítico, se evaluará desde el Ejecutivo.