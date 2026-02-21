La madrugada de este sábado, el incremento del caudal del río Anexo de Pescadores provocó el desborde de sus aguas y dejó más de 100 hectáreas de cultivos inundadas en el anexo Pescadores, distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Sin embargo, la mayor preocupación es el ingreso hacia el centro poblado, donde más de 750 habitantes están en peligro.

Sumado a este riesgo en vidas humanas, el Gobierno Regional de Arequipa ni el Gobierno Central responden a este llamado urgente, por lo que se sienten olvidados, pese a los pedidos de declaratoria de emergencia.

Así lo informó el alcalde distrital, Waldor Lleren, quien solicitó a las autoridades regionales visitar la zona y constatar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones en los últimos días. “No hay acción inmediata, esto es una catástrofe y quién va a responder si hay fallecidos”, informó a Diario Correo.

Respecto al anexo Pescadores, la emergencia se registró al promediar las 3 de la madrugada, cuando el caudal aumentó considerablemente, superando niveles reportados en años anteriores. Entre los cultivos afectados figuran pitahaya, durazno, palta, higo, aceituna, cebolla y frijol, en que varios de ellos quedaron completamente enterrados por el lodo y las piedras arrastradas por el río.

PELIGRO DIRECTO A CENTRO POBLADO

Este desastre puso en peligro directo a la población del anexo. Tras una visita in situ de la autoridad, se pudo verificar que los vecinos colocaron costales, plásticos y otras barreras improvisadas para evitar el ingreso del agua hacia sus viviendas, centros de salud y comedor popular.

“Por la acción inmediata, la gente no ha podido dormir: niños, adultos mayores están en alerta, con miedo. Si el caudal se mantendría, no estaríamos contando con la población ni con los terrenos de cultivo”, expresó.

A ello se suma la falta de apoyo inmediato de la autoridad provincial, regional y nacional, pues al solicitar maquinarias, los conductores habrían respondido que no estarían disponibles. “No quieren hacer caso, están pensando en su pago, y cuando es particular, peor, porque hay el antecedente de que el Gobierno regional debe a proveedores por emergencias atendidas en años anteriores”, sostuvo, agregando que de no hacer caso, los agricultores podrían bloquear la carretera Panamericana Sur, punto entre Arequipa-Lima.

Asimismo, denunció presuntas deficiencias en los trabajos de defensa ribereña ejecutados por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. “El PSI ha contratado empresas que no han hecho un trabajo correcto, y hoy en día estamos pagando las consecuencias, porque todo se ha llevado”.

Para atender este tipo de emergencias, indicó que el presupuesto es de 80 mil soles, de los cuales ya se utilizó cerca del 100 % para la compra de combustible y alquiler de maquinaria. Si bien se ha declarado en emergencia el distrito, no sería suficiente para ser atendidos por la entidad regional, a través del COER.

Desborde del Río Anexo de Pescadores, en Ocoña, provincia de Camaná, pone en peligro a pobladores. Foto: Municipalidad de Ocoña.

ABANDONO

La autoridad cuestionó la falta de apoyo de la provincia, pese a la emergencia. “Le he pasado todos los registros al gobernador hace días, al gerente general, jefe del COER, Camaná, pero nada. Incluso vinieron al hospital de Camaná, solo para hacer populismo; la consejera Norma Ortega tampoco. Ocoña está olvidado del Gobierno Regional, de su consejera”, exclamó.

Por ello, junto a la comisión de regantes, se exhortó a las autoridades a intervenir de manera urgente para reforzar las defensas ribereñas y evitar una tragedia.

