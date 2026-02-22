Este domingo 22 de febrero, las intensas lluvias volvieron a provocar daños en varios distritos de Arequipa, especialmente en Yanahuara y Cayma. Una vez más, la población sufrió los estragos de la naturaleza y la falta de atención oportuna de las autoridades.

Sucede que nuevamente se desbordó la torrentera Chullo. El ingreso de gran cantidad de agua, lodo y escombros inundó calles, avenidas y dejó varios vehículos seriamente dañados.

Entre escenas de dolor, varios vecinos en llanto al ver la magnitud del desborde por segunda vez en el distrito de Yanahuara. El agua salió con fuerza a la altura de la av. Metropolitana, Tahuaycani, llevando consigo piedras y escombros.

Asimismo, se registró inundación en la urbanización de Bellavista. La emergencia se suscita en Rosario 1 y 2, también en Cerro Colorado.

VIDEO: DESBORDE DE TORRENTERA CHULLO

CAYMA

Por otro lado, Los Ángeles de Cayma también está siendo afectada por el desborde de la torrentera. Es la segunda vez que ocurre esta situación, poniendo en peligro a los residentes.

Se reporta inundación de viviendas en Cayma.

Viviendas inundadas y vías afectadas en Cayma, tras intensas lluvias. Foto: GEC.

