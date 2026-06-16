La presidenta de la Comisión de Trabajo del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Yesenia Choquehuanca, afirmó que hasta la fecha no se presentó propuesta formal para la modificación o derogatoria de la Ordenanza Regional N° 283, que otorga el 60 % de la bolsa de trabajo de las obras ejecutadas por administración directa por la Región a los sindicatos de Construcción Civil.

“Para ello se pide también las especificaciones técnicas por parte del Gobierno Regional y así se tocaría el tema, pero si no tenemos ninguna justificación, no tenemos ningún pedido formal, pues no se podría tampoco tocar esa ordenanza”, refirió tras una reunión con personal de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Presidenta de la Comisión de Trabajo del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Yesenia Choquehuanca. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Choquehuanca añadió que para derogar esta ordenanza se requiere de otra ordenanza regional que debe ser aprobada por el Consejo Regional de Arequipa, sin embargo, reiteró que ello requiere un informe técnico por parte de la Región.

Cabe precisar que el año pasado se barajó la posibilidad de derogar la norma, ha pedido de un grupo de pobladores de Socabaya, no obstante, este pedido nunca se formalizó.

No hay pedido para modificar o derogar Ordenanza Regional N° 283 - Arequipa

“Tenemos que llegar a un consenso por parte de los dos solicitantes que es por parte del Sindicato de Construcción Civil es que se considere que no se toque la ordenanza y la otra parte que es de una parte de la población que exige la derogatoria”, agregó.

Las obras ejecutadas por concesión o a través de obras por impuesto no deberían exigir la contratación de los agremiados de Construcción Civil.