Los ciudadanos que no puede votar en las elecciones generales de hoy, 12 de abril, por motivos debidamente justificados pueden tramitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y así evitar el pago de las multas.

Entre las razones válidas se encuentran problemas de salud, como hospitalización o descanso médico, dificultades de desplazamiento por discapacidad, pérdida o robo del DNI, así como obligaciones laborales en instituciones del Estado como la Policía, las Fuerzas Armadas, la ONPE o el propio JNE.

En el caso de pérdida o hurto del Documento Nacional de Identidad, el ciudadano deberá presentar previamente una denuncia policial, la cual servirá como sustento para el trámite.

El proceso de dispensa puede realizarse a partir del 13 de abril, ya sea de manera presencial o virtual. De esta manera, no pagaría la multa que asciende a 110 soles en distritos considerados no pobres y 55 soles en distritos pobres. En tanto, los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa y no cumplieron su función evitarían pagar la multa de 275 soles.

El JNE precisó que, en el caso de los miembros de mesa, se deben realizar dos trámites distintos: uno por no votar y otro por no cumplir con la función asignada.

¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE DE DISPENSA POR NO VOTAR?

De manera presencial: El ciudadano debe acudir a una oficina del JNE con una solicitud y los documentos que justifiquen su inasistencia, como certificado médico, constancia de viaje o denuncia policial. Además, deberá realizar un pago de S/ 25.90 en el Banco de la Nación o a través de la plataforma págalo.pe, utilizando el código 01465 de dispensa y justificación a nombre del Sistema Electoral del JNE.

De manera virtual: Se puede realizar a través de la plataforma digital del JNE. El usuario deberá registrarse con su DNI, seleccionar el tipo de dispensa, adjuntar los documentos sustentatorios y efectuar el pago en línea mediante págalo.pe con el mismo código (01465). Finalmente, se recomienda guardar el número de expediente para hacer seguimiento al trámite.