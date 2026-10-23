Ante las nuevas disposiciones dadas por el Ministerio de Educación para regular la disciplina y la presentación personal, la directora de la Ugel Arequipa Norte, Nancy Apaza, recordó que los estudiantes no pueden ser impedidos de ingresar a sus instituciones educativas a raíz de la aplicación de estas nuevas normas de conducta que exige el uso del uniforme, el cabello corto, el impedimiento de cabello pintado, uso de aretes, entre otros.

“Los niños y los jóvenes tienen derecho a la educación y no podemos cerrar las puertas, eso en primer lugar. También sabemos la situación económica que pasamos, para nadie es desconocido que no estamos bien, entonces los jóvenes al inicio no pueden tener un uniforme, por consiguiente sí pueden entrar con ropa de calle, inicialmente”, señaló la autoridad educativa, quien exhortó a tener consideración, tanto de los padres de familia como de los docentes.

Apaza añadió que durante estos primeros días de aplicación de la normativa no se reportaron situaciones adversas en la jurisdicción de la Ugel Arequipa Norte.

Por otro lado, exhortó a los padres de familia a brindar su apoyo en la educación de los menores, dado que el mayor beneficiado de ello será el propio estudiante.